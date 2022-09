ProTejo sensibiliza ministro do Ambiente contra “apoio” da ministra da Agricultura ao Projecto Tejo

O movimento ProTejo apresentou ao ministro Duarte Cordeiro, na semana passada, um conjunto alargado de argumentos contra a possibilidade de desenvolvimento do chamado Projecto Tejo, uma ideia proposta por empresários agrícolas ribatejanos que visa potenciar as capacidades agrícolas e turísticas da região. Os ambientalistas mostram-se preocupados com as recentes declarações da ministra da Agricultura, que anunciou a apresentação do estudo de viabilidade do projecto já em Outubro e deixou entender que acredita nas suas virtualidades.