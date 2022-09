Montenegro pressiona Governo a tomar já “amanhã” medidas de apoio às empresas

Na véspera de o Governo anunciar um pacote de medidas para apoiar as famílias, Luís Montenegro reforça a pressão e apela directamente ao primeiro-ministro para avançar já esta segunda-feira com medidas como a redução da taxa de IVA da energia para os 6% e com uma descida progressiva da taxa de IRC para as empresas.

O líder do PSD aproveitou o encerramento da Universidade de Verão do PSD, que decorreu em Castelo de Vide (Portalegre), para tentar esvaziar o pacote de medidas de apoio às famílias prometido pelo Governo. Não só no conteúdo como na forma. “Amanhã vamos ter o anúncio do pacote de medidas do Governo. Vem tarde, muito tarde, não foi por falta de aviso. Foi a habilidade que o primeiro-ministro, conscientemente e voluntariamente, teve para fazer aplicar as medidas apenas nos últimos três meses do ano”, afirmou, insistindo na ideia de que o PSD apela à tomada de medidas de apoio desde Abril por causa da subida dos preços.

Prevendo que a apresentação das medidas consistirá num PowerPoint “muito bonito”, numa acção de “show-off”, Montenegro referiu que o alcance das medidas “será maior” do que o proposto pelo PSD, mas apontou uma lacuna: a falta de apoios para as empresas. Nesse sentido, Luís Montenegro apelou directamente ao primeiro-ministro: “Dr. António Costa faça amanhã [esta segunda-feira]; descer progressivamente a taxa de IRC. Não tenha complexos.”

O mesmo apelo foi repetido sobre a redução do IVA da energia (electricidade, gás e combustíveis) para a taxa mínima (6%). “Ao menos agora, dr. António Costa, baixe o IVA da energia para 6%. Façam-no transitoriamente, mas façam-no agora. É agora que as pessoas precisam”, disse.

O discurso de pressão sobre o Governo estendeu-se às pensões, que deverão sofrer um aumento extraordinário ainda este ano antecipando a actualização prevista em 2023. Assumindo que o PSD “não está contra” o aumento, Montenegro queria que a medida já tivesse sido tomada. “Dissemos que as pessoas precisam agora. António Costa vai fazer em Setembro o que propusemos em Maio”, disse.

Na sua intervenção de encerramento da 18ª edição da Universidade de Verão do PSD, Luís Montenegro aproveitou igualmente para rebater algumas críticas do PS sobre a proposta de atribuir vales alimentares, inscrita no programa de emergência social anunciado pelo partido. “Não inventamos nada. Dou de barato o prémio ao PS. Eles foram os primeiros. É verdade que era só para agregados familiares desfavorecidos. Propomos uma coisa mais impactante mas a ideia é a mesma”, disse numa alusão às declarações do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, de que os vales eram “caridadezinha”.

O líder social-democrata referiu-se ainda à demissão da Ministra da Saúde, que no início desta semana pediu para sair do Governo, alegando não ter condições para continuar. “Resposta do primeiro-ministro: Então se não tem condições fica mais umas semanas para decidir coisas importantes, para as quais julga não ter condições. Isto é uma contradição”, apontou, gerando risos na sala.

Montenegro considerou que “o nível de arrogância do primeiro-ministro foi ainda mais longe” ao garantir que a política da saúde “vai ser a mesma”. “É caso para dizer que António Costa já está a matar o próximo ministro da Saúde, porque os resultados vão ser iguais ou piores”, afirmou, condenando o PS por “fechar o SNS na esfera estatal.”

Em resposta aos que reclamam do PSD a apresentação imediata de um programa completo de propostas, Luís Montenegro lembrou que “não há eleições amanhã” e remeteu para “o PS e o Governo a missão de governar”. Quanto ao papel do PSD, o líder social-democrata reiterou que é o de fazer oposição e construir uma alternativa. Para já, reclama para o PSD ser o motor da iniciativa do executivo: “Temos obrigado o Governo a andar um bocadinho mais depressa do que quer.”