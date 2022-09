Fogo em Santo Tirso dado como concluído

O incêndio que deflagrou esta tarde em Santo Tirso, no distrito do Porto, foi dado como concluído às 21h30, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, às 23h permaneciam ainda no terreno 156 operacionais e 46 veículos, a assegurar as operações de rescaldo.

Ao final da tarde, os meios foram reforçados e chegaram a estar envolvidos no combate ao incêndio, que tinha duas frentes activas, um total de oito meios aéreos.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo começou às 15h35 e lavrou numa zona de mato, não colocando povoações em risco.

O fogo deflagrou na freguesia de Monte Córdova, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto.