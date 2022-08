Foz do Sabor acolhe festival de vinhos a 10 e 11 de Setembro

O Festival dos Vinhos do Douro e Sabor regressa a Torre de Moncorvo, à praia fluvial da Foz do Tua, após dois anos de interregno devido à pandemia covid-19,

Em comunicado, aquele município do distrito de Bragança adianta que o festival de vinhos conta com a participação de oito produtores, que durante os dois dias têm em exposição e para venda os néctares de qualidade produzidos no território, nomeadamente a Adega Cooperativa de Moncorvo, Pardala, Estrela do Peredo, Quinta do Couquinho, Quinta do Gravançal, Quinta da Silveira, Quinta da Terrincha, Quinta Vila Maior e Recantos do Vinho.

“Nesta edição, o destaque vai para a realização de uma noite branca, de baptismos de Stand Up Paddle, Fitdance, música para bebés e vários concertos e espectáculos musicais”, indica o município no mesmo comunicado.