O que podemos esperar de quem dirige um museu?

No mês de Julho, uma empresa chamada Hellostaff estava a recrutar assistentes de sala para o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). Especificava no anúncio (que já não se encontra online) que as pessoas interessadas deveriam ter conhecimentos e/ou licenciatura em História de Arte ou similar e conhecimentos básicos de inglês. Informava-se que pagariam honorários no valor de 5,35€/hora, com recibos verdes.