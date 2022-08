“Não deixarei que usem o teu nome em vão”, disse a filha nas exéquias de José Eduardo dos Santos

No meio de muitos e rasgados elogios a José Eduardo dos Santos, Josiane dos Santos, a filha mais nova que discursou em nome da família, lembrou os ensinamentos do pai que lhe disse que “os homens são falhos por natureza” e deixou o recado, que poderia ser tanto para o Governo como para as irmãs mais velhas que não estiveram no funeral: “Não deixarei que usem o teu nome em vão”.

No elogio pessoal do pai, Josiane dos Santos lembrou os passeios juntos ao domingo e o tanto que o pai adorava desporto e música. “Como gostava de acordar ao som da sua viola, a ouvi-lo cantar”, afirmou, recordando como tinham o gosto pela música em comum.

Num discurso que terminou com um “até amanhã, como sempre me disseste” e a voz embargada, Josiane dos Santos lembrou também que “ser pai” foi o papel a que José Eduardo dos Santos mais se dedicou, não só dos filhos, também de Angola, daí que as pessoas “o apelidem carinhosamente de pai da nação”.

Josiane dos Santos não se referiu uma única vez ao facto de o funeral ter dividido a família, pondo de um lado a sua mãe e os seus irmãos, contra os seus meios-irmãos mais velhos que não queriam que os restos mortais viessem agora para Angola. E de, ao contrário da tradição, ser ela ali a ler o elogio da família, quando o filho mais velho estava presente.

Como já se esperava, Isabel dos Santos, Tchizé e José Paulino não viajaram até Luanda para assistir às exéquias. Mas José Filomeno ‘Zenu’ esteve – entrou discreto e esteve sentado sem dizer palavra e o PÚBLICO não o conseguiu vislumbrar entre a família que caminhou desde a tenda na Praça da República, onde a cerimónia decorreu, até ao jazigo atrás do Mausoléu Agostinho Neto, onde ficará temporariamente até que lhe seja construído um mausoléu digno como o do seu antecessor.

Algo que poderá tardar. Se decorrer o mesmo tempo para ser construído como o do primeiro Presidente de Angola, serão pelo menos 30 anos. As placas lá estão na entrada do Mausoléu Agostinho Neto: a primeira pedra foi lançada pelo “camarada Presidente José Eduardo dos Santos” a 17 de Setembro de 1982 e o mesmo José Eduardo dos Santos inaugurou o memorial a 17 de Setembro de 2012 – dizem notícias da época que terá custado cerca de mil milhões de dólares.