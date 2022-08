Paul Schrader, cronista dos setentas

Os seus dois filmes mais recentes — First Reformed (2017) e The Card Counter (2021) — tiveram a unanimidade da crítica e do público do cinema adulto. Alberto Barbera, director do Festival de Veneza, decidiu dar-lhe o Leão de Ouro de carreira, o que vai acontecer no Lido, na próxima semana. É uma boa desculpa, se isso fosse preciso, para regressar aos começos de Paul Schrader, aos argumentos que escreveu antes da sua primeira realização, Blue Collar (1978).