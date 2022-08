Do humor à cerâmica, Mostra Nacional de Jovens Criadores tem mil euros para dar a novos talentos

A Mostra Nacional de Jovens Criadores está de volta. A celebrar 25 anos desde a primeira edição, o concurso, organizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude em parceria com o Gerador e a Câmara Municipal de Almada, está à procura de novos talentos artísticos portugueses em 15 áreas que podem receber mil euros.

Este ano, a mostra vai decorrer em Almada, durante três dias, numa data ainda a anunciar no mês de Novembro. Nesta edição a organização também decidiu apostar em novas áreas artísticas, como o humor ou a gastronomia.

Abertas a candidaturas estão ainda outras 13 áreas que vão desde as mais clássicas, como literatura, teatro, pintura ou cinema, até às mais recentes como arte digital, arte urbana ou cerâmica. Dança, escultura, fotografia, ilustração, literatura, moda e música são as outras categorias a concurso.

Para participares, tens de residir em Portugal, podendo ser cidadão português ou estrangeiro, com idade máxima de 30 anos. As candidaturas devem ser submetidas online até ao dia 5 de Outubro e podem ser feitas individualmente ou em grupo, com um máximo de três elementos. No caso das categorias de música, teatro e dança, os grupos podem ter até oito elementos.

Para além de preencherem um formulário, os candidatos devem fazer um “dossier de candidatura”, composto por um texto que aborde a temática da proposta, uma breve biografia de cada candidato e uma ficha técnica da obra. Para além destes elementos, cada área artística pressupõe o envio de mais informações, que podem ser conhecidas em pormenor no regulamento do concurso.

Todos os trabalhos submetidos vão ser avaliados por júris representantes de cada área artística e um elemento do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Entre os painéis de jurados estão figuras como a artista Tamara Alves, o escritor Afonso Cruz, o músico Hélio Morais ou a ilustradora Clara Não.

Texto editado por Amanda Ribeiro