Pongo, música para nos arrancar da cama

Aos 16 anos, foi a voz de Kalemba (Wegue Wegue), com os Buraka Som Sistema. Hoje, a cantora e compositora angolana tem uma carreira a solo imparável, turbinada por um kuduro omnívoro que se cruza com música electrónica, zouk ou amapiano. Esta sexta-feira apresenta o novo disco, Sakidila, no Theatro Circo, em Braga, passando depois pelo Avante!.