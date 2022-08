Djokovic falha US Open por estar impedido de entrar nos EUA

O tenista Novak Djokovic abdicou de participar no US Open, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, visto que está impedido de entrar nos Estados Unidos, por não estar vacinado contra a covid-19.

“Infelizmente, desta vez não poderei viajar para Nova Iorque para o US Open (...) Boa sorte aos meus colegas jogadores! Vou manter-me em boa forma, com um estado de espírito positivo e esperar para poder retomar a competição. Até breve, mundo do ténis”, pode ler-se na conta pessoal de “Nole”, na rede social Twitter.

Djokovic, de 35 anos, que conquistou o seu 21.º título do Grand Slam na última edição do torneio de Wimbledon, iria tentar igualar, em Nova Iorque, o recorde de 22 majors do espanhol Rafael Nadal.

Na última edição, em 2021, o sérvio esteve perto de vencer em Flushing Meadows pela pela quarta vez na carreira, mas perdeu na final com o russo Daniil Medvedev, depois de vencer o Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon consecutivamente.

Este será o segundo major que Djokovic, actual sexto colocado do ranking, irá falhar na temporada, após ter sido deportado da Austrália na véspera do torneio, precisamente por não estar vacinado.