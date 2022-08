Soccer Mommy mais perigosa e imprevisível

No tempo que ficará conhecido pelo período da pandemia covid-19, a história de Sophie Allison engordará o relato de músicos a quem o corona vírus desmontou, num só golpe, a vida dos meses / anos seguintes. Allison lançou a 28 de Fevereiro de 2020 o seu segundo álbum enquanto Soccer Mommy, uma das mais entusiasmantes raparigas a armar-se com guitarra para desbravar canções sobre as angústias desta coisa de transitar da adolescência para a vida adulta, e sobreviver com a cabeça e o coração amarrotados mas recuperáveis para uso quotidiano. Voltemos à data para sublinhar o momento: 28 de Fevereiro de 2020 e Color Theory chegava às plataformas digitais e às lojas naquele que era o álbum mais redondo e perfeito de uma miúda que, depois de ter gravado umas canções em casa e despejado online antes de seguir para o seu primeiro ano de universidade, se tornou uma referência obrigatória para a pop facção indie norte-americana.