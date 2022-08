João Pinto: “Os cânones da democracia ocidental não se aplicam a Angola”

O vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA fala de um país ainda em transição e garante que não é preciso alternância para haver democracia. “Numa sociedade multiétnica, pós-conflito, a estabilidade e a alternância, a competição e a reconciliação têm de ser feitas com muito cuidado”.

Deputado do MPLA há quatro mandatos consecutivos, vice-presidente da bancada parlamentar do partido no poder na última legislatura, João Pinto é uma das figuras políticas mais conhecidas da Assembleia Nacional de Angola. Nestas eleições surge apenas no número 107 na lista nacional de candidatos do seu partido e refere que já vai em quatro mandatos e é preciso “dar lugar a uma nova geração”. Mas, lembra, a julgar pelas sondagens, o seu lugar até é elegível.