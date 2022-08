Elvas torna-se “capital” da cultura popular catalã de sexta-feira a domingo

Seiscentas pessoas de 34 grupos de folclore catalães vão animar as ruas desta cidade alentejana que é património mundial desde 2012. O festival é também uma óptima oportunidade para divulgar Elvas do outro lado da fronteira.

O centro histórico de Elvas (Portalegre) vai transformar-se na “capital” da cultura popular catalã, entre sexta-feira e domingo, num festival no qual participam mais de 600 elementos pertencentes a 34 grupos da Catalunha (Espanha).

Promovido pela Adifolk – Associació per a la difusió del folklore, pela delegação em Portugal do Governo da Catalunha e pela Câmara Municipal de Elvas, a 34.ª edição do Aplec, assim se chama o festival, une as diversas expressões do folclore da Catalunha, garante a organização.

Contactado esta quarta-feira pela agência Lusa, o delegado do Governo da Catalunha em Portugal, Rui Reis, disse que o festival está a ser preparado desde Abril do ano passado, tendo os primeiros contactos para a realização do evento em Elvas surgido após conversações com a Direcção Regional de Cultura do Alentejo. “É uma oportunidade muito grande para mostrar aquilo que é a cultura popular catalã em Portugal”, acrescentou.

Durante os três dias de festival, o público vai poder assistir a espectáculos de dança, como a tradicional sardana, gigantes, diabos, habaneras, jogos tradicionais e fogo-de-artifício, bem como exposições e palestras.

O festival que agora chega a esta cidade alentejana que é património mundial teve início em 1988, tendo já passado por Portugal, nomeadamente por Lisboa, em 2002.

A iniciativa já percorreu, igualmente, várias cidades europeias (como Paris ou Frankfurt) e de outras partes do mundo, como Washington, nos Estados Unidos.

Além dos 600 elementos pertencentes aos 34 grupos que vão actuar, Rui Reis adiantou ainda que vão estar presentes no evento “mais 700 ou 800 pessoas” que viajam da Catalunha como acompanhantes dos artistas.

“É muito interessante porque mobiliza aquilo que é a economia local. Todos os alojamentos já estão esgotados há meses”, sublinhou.

Segundo Rui Reis, é também “muito interessante” o intercâmbio entre Elvas e a Catalunha, acrescentando que a região alentejana vai ter “muita divulgação” nos diversos órgãos de comunicação social catalães. “Este é um evento muito mediático na Catalunha”, frisou.

Além dos diversos espectáculos que vão decorrer na Praça da República, com entradas grátis, e das exposições e palestras que estão agendadas para o Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas, Rui Reis destacou a realização do L´Aplec del Caragol de Lleida. Trata-se de uma mostra gastronómica dedicada ao caracol, que faz parte da cozinha tradicional catalã, e que vai decorrer no sábado, entre as 12h e as 14h, na Praça da República.

A 34.ª edição do Aplec tem início oficial às 18h de sexta-feira, no Cineteatro Municipal de Elvas, com a recepção aos grupos participantes e um desfile festivo com a presença das autoridades e convidados, de acordo com a organização.

A Adifolk é a entidade que promove a cultura popular catalã a nível nacional e internacional.