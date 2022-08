Novos professores de Português e Inglês podem ter formação mais curta nestas áreas

Revisão das habilitações para a docência será negociada com os sindicatos de professores no próximo dia 26.

No próximo ano lectivo, as aulas de Português do 3.ºciclo e ensino secundário podem ser leccionadas por candidatos que tenham apenas 80 créditos nesta área, o que constitui um patamar inferior ao que é exigido (120) para a entrada de um mestrado de ensino na área. Os créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) foram instituídos pela reforma de Bolonha como medida do trabalho desenvolvido pelos alunos. Cada ano lectivo equivale geralmente a 60 créditos.

Também para dar aulas a Inglês no 3.º ciclo e secundário bastará apenas ter 60 créditos em vez dos 120 exigidos para ingresso num mestrado de ensino nesta área. Nos outros grupos de recrutamento são mantidos os requisitos já existentes, ou seja, o candidato ter 120 créditos realizados na área de formação.

A proposta dos novos patamares académicos para o ensino de Português e Inglês figura no projecto de diploma de revisão das habilitações para a docência que o Ministério da Educação enviou para os sindicatos de professores para ser avaliado nas negociações marcadas para o próximo dia 26.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Federação Nacional da Educação (FNE) fez já saber que “não pactua com quaisquer tentativas meramente economicistas de diminuição do grau de formação dos educadores e professores portugueses ou que se aceite que passe a ser norma que as aulas possam ser dadas por quem não tem conteúdos de formação pedagógica na sua formação profissional”.

Este despacho destina-se a regulamentar o que já foi instituído pelo decreto-lei de execução orçamental, publicado este mês, que torna possível a contratação para dar aulas de titulares de cursos pós-Bolonha. Esta era uma possibilidade que até agora apenas se aplicava aos detentores de cursos existentes antes da reforma de Bolonha, concretizada em 2006, e que só podia ser utilizada na contratação directa pelas escolas.

Continuará a ser assim, já que nos concursos nacionais de professores mantém-se por agora a exigência da chamada habilitação profissional, que acarreta obrigatoriamente a conclusão de um mestrado de ensino nas áreas de formação das disciplinas a leccionar.

Com o novo despacho destinado à contratação de escola, o ME pretende alargar o leque de candidatos a professores de modo a diminuir a escassez de docentes que tem marcado os últimos anos lectivos.

Para a FNE, a necessidade de recorrer a este tipo de candidatos constitui um “reconhecimento por parte do ME de duas falhas: por um lado, não assegurou até agora nem o enquadramento adequado para os horários em concurso, nem os apoios aos profissionais que são colocados longe das suas residências e afastados das famílias; por outro lado, não garantiu nem condições de atractividade para a profissão, nem que houvesse docentes de carreira em número suficiente para que o sistema educativo funcione”.

Esta estrutura sindical exige que o ME assuma “o compromisso de, no mais curto prazo de tempo possível, estabelecer medidas que garantam que as actividades docentes, a partir do ano lectivo de 2023/2024 sejam asseguradas exclusivamente por candidatos portadores de habilitação profissional para a docência completa, correspondentes sempre ao nível de Mestrado (pós-Bolonha)”.

Novos requisitos

Que é o oposto do que será consignado no novo diploma proposto pelo ministério. Determina-se aí quais são os “requisitos de formação científica para as áreas disciplinares dos diferentes grupos de recrutamento”, sendo que do 2.º ciclo ao secundário se estabelece como condição geral a de o candidato deter “uma qualificação de nível VI [licenciatura] ou equivalente que constitua requisito de acesso ao 2.º ciclo de estudos [mestrado]”.

Ora, na legislação em vigor sobre as habilitações para a docência (D.L n.º 79/2014), o requisito para acesso aos mestrados de ensino em Português é o de se deter, à partida, 120 créditos nesta área e não os 80 agora propostos. Que, no entanto, passarão a ter cobertura legal já que o despacho agora em negociação prevê que os requisitos de formação que passarão a ser exigidos são os fixados no anexo que o acompanha.

Refira-se ainda que, no preâmbulo ao novo despacho, o ME falha na identificação do diploma sobre habilitações em vigor, remetendo em vez disso para o decreto-lei que aprova os estatutos da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.