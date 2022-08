Maternidade Alfredo da Costa com bloco de partos fechado desta noite até sexta-feira

O bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa vai estar fechado das 21h desta terça-feira até às 9h de sexta-feira, noticia a TSF, com base em fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Central. A informação está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na secção dos serviços de urgência obstétrica/ginecológica. O serviço de urgência obstétrica/ginecológica deste hospital estará, porém, a funcionar normalmente.

Segundo o site do SNS consultado pelo PÚBLICO na manhã desta terça-feira há vários outros hospitais com constrangimentos durante esta semana nestes dois serviços: pelo menos em Almada, Amadora, Loures, Santarém e Abrantes.

No Hospital Garcia da Orta, em Almada, o bloco de partos e os serviços de urgência funcionam com constrangimentos na sexta-feira (estão apenas abertos das 00h às 08h), no sábado (abertos das 08h às 20h) e na segunda-feira (abertos das 8h às 00h).

Igualmente, o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, terá constrangimentos nos dois serviços entre amanhã e sexta-feira: durante estes três dias funciona apenas das 00h às 8h e reabre das 20h às 00h.

Já o Hospital da Amadora, Professor Doutor Fernando Fonseca, terá horário normal menos no bloco de partos na próxima segunda-feira que funciona só das 20h às 00h.

Em Santarém há dois hospitais com constrangimentos: no Nossa Senhora do Rosário (na quarta-feira os serviços de urgência obstétrica e bloco de partos abrem das 00h às 21h e na quinta das 9h às 00h; o bloco de partos no domingo está aberto das 00h às 9h e das 21h às 00h), e no Hospital de Santarém: os dois serviços não têm horário de abertura na quinta-feira, e estão com constrangimentos na quarta, quando abrem das 00h às 08h30, e na sexta, quando abrem das 8h30 às 00h.

Em Abrantes o Hospital Dr. Manoel Constâncio assinala constrangimentos nos dois serviços na quarta (abre das 21h às 00h) e no domingo (abre das ooh às 9h).

À TSF Maria João Tiago, secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos, disse que este não é um problema pontual: “Isto não é um problema de férias de médicos, não são os médicos que vão todos de férias ao mesmo tempo. Isto é um problema mesmo estrutural e estou com muito receio do Inverno que aí vem, porque se nada for feito nós vamos estar a falar deste mesmo assunto no Natal, na próxima Primavera. Isto tem mesmo que ser resolvido”, sublinha.