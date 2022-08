Governo aumenta apoio para empresas intensivas em energia para 500 mil euros

O Governo está a preparar o aumento do apoio máximo destinado às indústrias utilizadoras intensivas de gás natural dos actuais 400 mil para 500 mil euros, confirmou ao PÚBLICO fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar. A medida ainda está a ser ultimada pelo gabinete do ministro António Costa Silva e deverá integrar o pacote de medidas de apoios extraordinários às famílias e empresas que António Costa anunciou para Setembro. Na semana passada, Costa Silva defendeu publicamente o aumento deste tecto máximo de apoio, que arrancou em Abril com o programa “Apoiar Indústrias Intensivas em Gás”.