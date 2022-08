Abertas as portas para avançar com mais voos nocturnos em Lisboa

Concluída consulta pública para se realizarem mais voos no Aeroporto Humberto Delgado. Associação Zero afirmou que estarão abertas as portas para os aviões sobrevoarem a capital 24 horas por dia sem quaisquer restrições

Foi concluído o processo de consulta pública que permite avançar com a aprovação da portaria governamental que estabelece um regime excepcional e temporário relativo à operação de aeronaves no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), para vigorar entre 18 de Outubro e 28 de Novembro deste ano.

Falta agora cumprir um prazo de dez dias úteis em que particulares e entidades podem constituir-se como interessados e apresentar contributos ou sugestões.

Segundo a NAV, que gere as operações aéreas, este período excepcional é necessário para dar respostas a implementação do novo sistema de controlo Top Sky.

Ainda de acordo com a empresa, o que está em causa é alargar o horário dos voos para o período nocturno, não para aumentar o volume de tráfego. Ou seja, a ideia é distribuir os voos ao longo de mais horas, permitindo, assim, a actualização do sistema de controlo tráfego aéreo.

Quem não está de acordo com este alargamento são algumas associações ambientais. Segundo afirmou a Zero ao PÚBLICO quando foi aberta a consulta pública, a 3 de Agosto, ainda que a situação seja temporária, estarão abertas as portas para aviões sobrevoarem a capital 24 horas por dia sem quaisquer restrições, “com impactos devastadores em mais de 150.000 cidadãos afectados por níveis de ruído insalubres e fora da lei com origem no tráfego aéreo”.

A par da criação de duas pistas rápidas, a associação acredita que a actualização do sistema de controlo de tráfego aéreo servirá para o adequar à nova capacidade aeroportuária prevista para a Portela, que prevê passar de 38 para 46 voos por hora — ou seja, quase um voo por minuto —, ainda antes da criação de um novo aeroporto.

A Zero alegou ainda que os documentos colocados à disposição para que os cidadãos e entidades se pudessem constituir interessados eram “extremamente parcos na sua fundamentação”, lendo-se apenas que a abolição das restrições aos voos nocturnos se justifica com a “necessidade de actualização do sistema de controlo tráfego aéreo por razões de segurança operacional da aviação civil”, sem dar nenhum contexto ou justificação técnica e sem nunca referir quanto tempo durará essa actualização E critica ainda que a constituição de interessados para esta consulta pública seja feita em pleno período de férias de Verão, por duas semanas, “propiciando que passe despercebida e tenha fraca participação”.

O aeroporto de Lisboa está sob um regime de restrição de voos nocturnos, que estabelece um limite de 91 voos semanais entre a meia-noite e as 6h, devido ao ruído. Por isso, é expectável que durante a implementação do novo sistema de tráfego, este valor venha a ser ultrapassado.

O projecto Top Sky, comum a mais outros seis países e coordenado pelo Eurocontrol, foi apresentado pela NAV em 2019 e prevê um investimento de 103,8 milhões de euros, até 2023.