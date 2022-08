Confirmação é oficial: Coldplay vão mesmo actuar em Portugal em 2023

A promotora Everything is New confirmou, nesta segunda-feira, que os Coldplay vão mesmo actuar em Portugal a 17 de Maio de 2023. O concerto terá lugar no Estádio Cidade de Coimbra.

Depois de alguma especulação sobre a vinda da banda britânica a Portugal no próximo ano, a notícia tornou-se finalmente oficial.

Os primeiros rumores de que os Coldplay poderiam vir em breve a dar concertos em Portugal surgiram por causa do lançamento do videoclipe do single Humanking, onde surgem imagens de Coimbra, entre outras cidades europeias, supostamente aquelas que irão receber o grupo na sua próxima digressão europeia. Depois, o canal de televisão SIC avançou que a banda iria dar dois concertos no Estádio da Cidade de Coimbra a 17 e 19 de Maio de 2023. O primeiro concerto foi agora confirmado, mas a promotora Everything is New ainda não confirmou a data da segunda actuação.

Os bilhetes ficarão à venda a partir desta quinta-feira, dia 25 de Agosto, às 10h no site da promotora Everything is New e nos pontos de venda oficiais. Os preços variam entre os 65€ e os 150€, fixando-se nos 85€ para a plateia.

A digressão Music of the Spheres arranca, em 2023, em Portugal, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de outros espectáculos agendados no Reino Unido, nomeadamente em Manchester e Cardiff. O anúncio surgiu depois de os Coldplay terem esgotado, este ano, seis noites seguidas no Wembley Stadium, em Londres.

A Everything Is New realça que “esta digressão destaca-se pelo conjunto de iniciativas de sustentabilidade inovadoras”, com a produção do espectáculo a utilizar “energia 100% renovável em quase todos os locais; o primeiro sistema de geradores em tour no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros eléctricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permite aos fãs fazerem parte do espectáculo, criando energia através das mesmas; painéis solares e turbinas eólicas em cada espectáculo”. A promotora sublinha ainda a “promessa de reduzir as emissões da tour em 50%” e “incentivos para encorajar os fãs a viajar de forma sustentável”, além de garantir que por cada bilhete vendido será plantada uma árvore.

O último concerto da banda de Chris Martin em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.