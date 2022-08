O envelhecimento “não é dramático” mas “as sociedades precisam da energia dos jovens”

Jorge Malheiros, investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, explica que o acelerado crescimento do índice de envelhecimento em Portugal — o mais veloz no conjunto dos países da União Europeia, no período entre 2015 e 2020, de acordo com cálculos da equipa da Pordata — resulta da estrutura etária da população, mas também é influenciado pela saída de jovens do país e a entrada de estrangeiros que vêm “envelhecer cá”.