O peso de um caixão

Quanto poderá pesar o caixão de José Eduardo dos Santos nestes últimos dias antes das eleições angolanas de quarta-feira? O MPLA conteve-se na sua recepção de sábado aos restos mortais do ex-Presidente, morto a 8 de Julho em Barcelona e desde então alvo de disputa entre duas partes da família ou, melhor dizendo, entre os filhos que se incompatibilizaram com o Governo (ou com quem o Governo se incompatibilizou) e a ex-primeira-dama e os seus descendentes.