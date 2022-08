Gomorra, série imortal

O que acontece quando retomamos uma série do início, logo após termos concluído o seu visionamento? No caso de Gomorra (5 temporadas, 58 episódios), a impressão que se impõe sobre todas as outras, é o regresso à vida das muitas personagens que foram violentamente tombando pelo caminho. O meu desejo era o de permanecer imerso naquele universo de grande coragem física, insensata bravura, e desafio constante da morte. Gomorra: a série tem por base o mesmo livro de Roberto Saviano que tinha estado na origem do filme Gomorra (2008), de Matteo Garrone. A revisão do filme dá uma clara noção das diferenças destes trabalhos. Garrone tem uma abordagem quase documental, a câmara move-se como numa reportagem, as imagens são na maior parte cruas. Mas trata-se de um belo filme, que até me fez lembrar, no desenho das duas figuras principais e tragicómicas, Ciro e Marco, as personagens de Alberto Sordi e Vittorio Gassman em La grande guerra (1959), do enorme Mario Monicelli.