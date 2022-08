Polícia da Colômbia apreende mais de 700 quilos de cocaína em latas de atum

Numa casa no sudoeste do país, na fronteira com o Equador, os investigadores encontraram 100 caixas de cartão contendo latas, nas quais o atum tinha sido trocado por cocaína. Não foram comunicadas quaisquer detenções.

As autoridades colombianas apreenderam 744 quilogramas de cocaína escondidos em latas de atum numa casa no sudoeste do país, na fronteira com o Equador, disse na quinta-feira a Procuradoria-Geral da República.

A operação foi realizada numa casa em Ipiales, no departamento de Narino, por agentes da Direcção Especializada contra o Tráfico de Drogas e do Corpo de Investigação Técnica (CTI, do Ministério Público colombiano) e não foram comunicadas quaisquer detenções.

No local, os investigadores encontraram 100 caixas de cartão contendo latas, nas quais o atum tinha sido trocado por cocaína, disse a Procuradoria-Geral colombiana, numa declaração. Segundo a investigação, acredita-se que a carga iria seguir para a Europa.

Durante o mandato de quatro anos do ex-Presidente colombiano Ivan Duque, terminado a 7 de Agosto, 391.947 hectares de cocaína e 20.722 laboratórios de processamento da droga foram destruídos e 2071 toneladas desta droga foram apreendidas.

Também durante este período, 717 pessoas foram extraditadas, 622 das quais colombianas. As restantes eram nacionais do Equador, do México e da Venezuela. O Ministério da Justiça colombiano adiantou que 89% dos extraditados estavam envolvidos no tráfico de droga.