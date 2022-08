Entre a ria e o oceano, um palheiro dos anos 60 virou uma Casa Azul

Na praia da Costa Nova, em Ílhavo, um antigo palheiro mergulhou na arquitectura moderna, e o que emergiu foi a Casa Azul. Ao leme do projecto, pela primeira vez em parceria, os arquitectos Daniela Sá e João Carmo Simões (fundadores da editora monade) quiseram abrir a antiga casa de férias “à contemporaneidade e restabelecer uma ligação forte à paisagem e à sua relação simples com a natureza”, lê-se em comunicado.

A ideia era que as muitas alterações realizadas não se evidenciassem, “mas que, com naturalidade, fizessem parte da arquitectura que lá estava”, explica João Carmo Simões, em conversa com o P3. “A casa é de uma época simples, de uma maneira simples de viver, e é isso que continua a existir.”

Construída nos anos 60 em cima da duna, a obra, toda em madeira, é elevada para que a areia e o vento possam circular a gosto. Tanto a elevação como o material — também relacionado com a tradição dos barcos naquela praia ​— são reflexo de um lado “muito pragmático e simples”. “Esta arquitectura vem dos pressupostos que a natureza coloca naquele sítio. E, por isso, não foi uma escolha nossa, de gosto, foi o caminho natural”, relata Daniela Sá, ao P3.

No interior, ao centro, a lareira — o único elemento em tijolo — comanda a divisão das áreas: “o espaço de refeição e cozinha, a sala de estar e o corredor central de acesso aos quartos”. A bancada da cozinha, em latão, é uma referência à construção naval, diz João, e os armários são uma recriação dos que existiam na casa, trazendo de volta o “charme” da época. Como na cabine de um barco, duas camas extra aparecem no caminho até à casa de banho, que passou a relacionar-se com o exterior através das janelas e do mármore azul e areado, “evocando as dunas e as ondas”.

Com a ria de Aveiro de um lado e o oceano Atlântico do outro, a Casa Azul dá forma a um “diálogo com o passado”, que se restabelece com a reafirmação desta “invenção perdida de paraíso de Verão”.

Texto editado por Ana Maria Henriques