“Vários mortos e feridos” após explosão em mesquita de Cabul

Não se sabe o número verdadeiro de vítimas, nem quem foram os autores do ataque.

Uma enorme explosão numa mesquita de Cabul, capital do Afeganistão, ocorrida esta quarta-feira durante as orações da noite, fez “vários mortos e feridos”, informaram as autoridades e várias testemunhas, citadas pela Reuters.

Khalid Zadran, porta-voz da polícia, não revelou, no entanto, o número real de vítimas. Um membro dos serviços secretos dos taliban disse à Reuters que pelo menos 35 pessoas morreram ou foram feridas. Já a Al Jazeera cita outra fonte oficial para falar em 20 mortos.

Entre os mortos estará o imã da mesquita, localizada num bairro na zona Norte de Cabul. A força da explosão fez estilhaçar vidros de edifícios perto, relataram testemunhas.

O Hospital de Emergência de Cabul escreveu no Twitter que recebeu 27 feridos, incluindo uma criança de sete anos.

A explosão acontece uma semana depois de um ataque que matou um importante líder religioso taliban, o xeque Rahimullah Haqqani.

O atacante detonou explosivos que tinha escondido numa prótese, uma perna artificial de plástico, segundo as autoridades. O Daesh reivindicou o ataque. Haqqani era um importante líder religioso que tinha já sobrevivido a vários ataques, incluindo outro reivindicado pelo Daesh, em 2020, numa grande explosão em Peshawar, Paquistão, em 2020, em que morreram sete pessoas.