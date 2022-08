SATA bate recorde diário de passageiros. E já ultrapassou o milhão de pessoas transportadas

O grupo SATA, composto pelas operadoras SATA Air Açores e a Azores Airlines, registou no sábado um novo recorde diário de transporte de passageiros, com 10.961 pessoas, revelou esta quarta-feira a empresa.

“Ao todo, no conjunto da operação das duas companhias aéreas, foram transportados quase 11 mil passageiros, mais precisamente 10.961, número nunca antes alcançado num só dia de operação tendo a SATA Air Açores transportado 4.801 passageiros e a Azores Airlines 6.160 passageiros”, refere o grupo em comunicado.

Segundo a operadora, os registos históricos da actividade “nunca antes haviam assinalado um dia com tanta afluência, o que resultou numa operação intensa tendo em conta a dimensão das companhias aéreas, a reforçar o que tem sido o verão de 2022 nos Açores, quer nas viagens de e para o arquipélago ou no interior do mesmo”.

As viagens realizadas no sábado contaram com passageiros provenientes de 13 destinos: Ponta Delgada, Pico, Horta, Terceira, Lisboa, Porto, Funchal, Porto Santo, Cabo Verde, Nova Iorque, Boston, Toronto e Paris.

As companhias aéreas do grupo SATA atingiram em 31 de Julho um milhão de passageiros transportados, dez semanas mais cedo do que em 2021 e dias antes do ocorrido em 2019.

Num comunicado de 3 de Agosto, o grupo de aviação açoriano adiantava que “a marca simbólica de um milhão de passageiros” transportados nas companhias aéreas do grupo – SATA Air Açores e Azores Airlines -, “acabou por ser alcançada antes mesmo do registado em 2019”.

A companhia já tinha também revelado que o grupo SATA obteve no primeiro semestre receitas consolidadas de 107,9 milhões de euros, um crescimento de 51,4% em relação ao mesmo período de 2021 e de 15,2% em relação ao mesmo período de 2019.

Numa nota, a companhia aérea açoriana informou que este valor “passa a constituir o melhor primeiro semestre em termos de receita desde que há registos consolidados”.

Os números assinalam “a recuperação do tráfego pós-pandemia” de covid-19 e, por consequência, a “recuperação da actividade turística, fundamental para a Região Autónoma dos Açores”, explicou