Benfica empresta médio brasileiro Gabriel ao Botafogo

O futebolista brasileiro Gabriel foi emprestado pelo Benfica ao Botafogo, informaram nesta sexta-feira os dois clubes, num acordo válido por uma época, até 30 de Junho de 2023, e a possibilidade de ser prolongado até final do mesmo ano.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Botafogo (Brasil) para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Gabriel. O contrato de cedência acertado com o clube brasileiro é válido até 30 de Junho de 2023, com possibilidade de ser prorrogado até 31 de Dezembro do mesmo ano”, indica o Benfica na sua página.

Na mesma nota, os “encarnados” lembram que o médio chegou à Luz em 2018/19, proveniente do Leganés, disputando 100 jogos pela equipa benfiquista, sendo também cedido na última época ao Al-Gharafa, do Qatar.

No Botafogo, onde é esperado nos próximos dias, o médio, de 28 anos, vai encontrar o treinador português Luís Castro.

“Gabriel é o quinto reforço anunciado (...). Antes dele, o lateral-esquerdo Fernando Marçal, oriundo do Wolverhampton, o meia Eduardo, ex-Al Ahli, o atacante Luis Henrique, ex-Marselha, o zagueiro Adryelson, ex-Al-Wasl, foram anunciados”, refere o clube do Rio de Janeiro.

No campeonato brasileiro, o Botafogo, cujo proprietário é o norte-americano John Textor, é 12.º, a 20 pontos do líder Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, enquanto o Corinthians, do também português Vítor Pereira, a seis pontos da frente, é segundo.