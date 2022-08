Qualquer coisa que se diga sobre The Bear, a série que fez o início do Verão norte-americano, vai incluir uma qualquer descrição de stress, realismo, suor, urgência — talvez até fome, porque quão boas serão aquelas sanduíches? — mas sobretudo uma conjugação do verbo sentir. Um urso? Bom, esta é uma série sobre os bastidores de um restaurante que é imediatamente um verdadeiro lugar e sobre pessoas que desde logo se definem aos olhos do espectador. E isso é obra, porque estão e estamos todos cansados. Aqui, sente-se isso.