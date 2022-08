Aotearoa? Nova Zelândia considera mudar nome para enfrentar passado colonial

A petição do partido Te Pati Maori, que apela ao Parlamento para mudar o nome oficial do país para Aotearoa, reuniu 70 mil assinaturas.

A campanha do partido Te Pati Māori foi bem-sucedida e a petição que lançaram para alterar o nome da actual Nova Zelândia já reuniu mais de 70 mil assinaturas. A proposta de mudar o nome holandês, anglicizado, para a designação indígena Aotearoa vai ser considerada por um comité parlamentar, disse Debbie Ngarewa-Packer , co-líder do partido Maori, à NPR.

Nos primeiros três dias, a petição, que foi lançada em Setembro de 2021, já tinha reunido 50 mil assinaturas.

“[O processo] pode durar meses e meses. Alguns dos partidos que temos no Governo, penso eu, gostariam de ver uma fusão, e um período intermédio em que seria Aotearoa e Nova Zelândia. Mas a nossa resposta é, bem, se não agora, então quando?”, afirmou Debbie Ngarewa-Packer, em entrevista. Ter apoio interpartidário, comenta, vai ser um desafio.

“Tenho muita esperança, e penso que será interessante, porque ainda somos uma nação jovem e fomos a última das nações do mundo a ser colonizada. Por isso, provavelmente vamos passar por coisas que já vimos outras nações passarem para se recuperarem a si próprias”,

O que significa Aotearoa?

Aotearoa é a terra da longa nuvem branca que muitas vezes surge nas fotografias do país no sudoeste do Oceano Pacífico. “Mas, mais importante ainda, reflecte quem somos, e que estamos, de facto, no Pacífico, que somos uma nação insular e que não estamos de forma alguma ligados às origens da Nova Zelândia”, continua a membro do Parlamento.

Segundo Debbie Ngarewa-Packer, mudar o nome do país contribuiria não só a preservar a cultura indígena como para ultrapassar o “trauma da colonização” e “o mal-estar que vem com a perda da cultura e a perda da identidade própria”.

O texto da petição indica que “a imposição colonial no sistema educacional no início do século XX levou ao desuso da língua”. “Em 1910, 90% da população era fluente em māori, taxa que desceu drasticamente até 1950, onde apenas 26% falava o idioma.” Hoje em dia, apenas 3% da população utiliza a língua, lê-se.