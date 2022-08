Música versus técnica na Semana Internacional de Piano de Óbidos

Óbidos é, por estes dias, a Meca do piano em Portugal, com a Semana Internacional de Piano de Óbidos (SIPO) a decorrer no Auditório Municipal Casa da Música, reunindo dezenas de pianistas profissionais e em formação, provenientes das mais diversas nações.

Óbidos é, por estes dias, a Meca do piano em Portugal, com a Semana Internacional de Piano de Óbidos (SIPO) a decorrer no Auditório Municipal Casa da Música, reunindo dezenas de pianistas profissionais e em formação, provenientes das mais diversas nações. Durante o dia decorrem as masterclass com professores (maioritariamente vindos dos Estados Unidos da América, mas também de Portugal e Espanha). À noite, os recitais são abertos ao público, mas mantém-se um certo espírito de formação, com os próprios pianistas a apresentarem as obras que interpretarão.