Lugansky, tradutor de Beethoven

O Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, recebeu o pianista Nikolai Lugansky para o último recital do 5.º Festival Internacional de Piano de Oeiras, um festival promovido pela Câmara Municipal de Oeiras e pela Academia de Música Flor da Murta, onde tocaram Teresa da Palma Pereira (a directora artística do festival), Jorge L. Prats, Olga Kern, Jan Michiels, António Rosado e, finalmente, Lugansky. Um concerto de entrada livre, sublinhe-se, como todos os deste festival. Só era preciso ser rápido a marcar bilhete na internet. E chegar antes de encherem os 288 lugares do Auditório.