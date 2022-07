O escândalo de anti-semitismo que ensombrou a Documenta

A pergunta do jornalista do semanário Die Zeit ao colectivo Taring Padi, da Indonésia, espelhava a incredulidade geral da opinião pública na Alemanha: porque é que entre mais de cem figuras no gigante tríptico escolhido para um lugar de destaque na Documenta de Kassel, a exposição criada na Alemanha no pós-guerra que mapeia as tendências da arte de cinco em cinco anos, estavam duas caricaturas anti-semitas – uma representação de um judeu ortodoxo com dentes de vampiro e olhos vermelhos e SS escrito no chapéu, e um soldado que parece ter um nariz de porco com um capacete a dizer “Mossad” e um lenço com a estrela de David?