Midtjylland despede treinador antes de jogo com o Benfica

O Midtjylland despediu o treinador Bo Henriksen a cinco dias dos dinamarqueses defrontarem o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

“O FC Midtjylland decidiu encerrar a colaboração com o treinador Bo Henriksen”, anunciou o clube no site oficial, explicando que a decisão foi tomada depois da qualificação para a terceira pré-eliminatória da Champions.

FC Midtjylland har i dag valgt at opsige samarbejdet med cheftræner Bo Henriksen. — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 28, 2022

O Midtjylland informou que o adjunto Henrik Jensen assumirá, interinamente, a equipa de futebol, com o primeiro jogo, referente à terceira jornada da Liga dinamarquesa, agendado para esta sexta-feira, em Odense.

Bo Henriksen lamentou a saída após quatro jogos sem vencer: empate com o Randers (1-1), derrota com o Silkeborg (1-3), além das igualdades com o AEK Larnaca na Champions, em que se apurou nos penáltis.

O técnico de 47 anos estava no clube desde Julho de 2021. Na época passada conquistou a Taça da Dinamarca e acabou o campeonato no segundo lugar, atrás do Copenhaga.