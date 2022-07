Na Maia, as placas em forma de abelha assinalam onde se vai deixar crescer a relva para polinização

O objetivo é preservar os espaços verdes e promover a polinização. A acção de sensibilização está a decorrer em 10 locais do concelho e teve início na semana passada.

A Câmara Municipal da Maia está a levar a cabo uma “acção maciça de promoção da polinização em diversos espaços verdes do concelho”, anunciou o município em comunicado. O propósito é alertar a população para a preservação da biodiversidade e estimular os ciclos que acontecem na natureza.

Numa primeira fase, foram assinalados dez espaços “adequados à beneficiação da polinização”, nos quais não tem sido realizado o corte da vegetação, precisamente para preservar “o equilíbrio dos ecossistemas”.

Foto Os sinais informativos foram instalados na semana passada Câmara Municipal da Maia

No âmbito da campanha de sensibilização, foram colocadas placas de identificação nas respectivas “zonas de beneficiação da polinização”, que têm o formato de uma abelha. Os sinais informativos foram instalados na semana passada e espalham-se por locais de várias freguesias do concelho, como a Rua 5 de Outubro (Cidade da Maia), a Via Dr. Francisco Sá Carneiro (Moreira) e o Parque de Avioso-S.Pedro (Castêlo da Maia).

A iniciativa não é inédita. Em 2021, o Parque do Bonfim, em Setúbal, também foi alvo de uma operação para promover e proteger os espaços verdes e os insectos polinizadores. O mesmo aconteceu em Lousada onde, por iniciativa do município, se está a deixar crescer a vegetação espontânea em parques, jardins, separadores e bermas das estradas.