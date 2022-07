Uma revolução do amor comandada por Daymé Arocena

Não terá sido combinado nem objecto de orquestração por qualquer movimento organizado, mas sábado e domingo, dois últimos dias do Festival Músicas do Mundo (FMM) em Porto Covo, a maioria das protagonistas femininas acabaria a propagar e a proclamar o amor, a felicidade, a empatia, a compreensão e o respeito como revolução. Não apenas através da música, com vários graus de compromisso com a celebração, mas através das palavras cantadas e partilhadas com o público. Aline Frazão, Maruja Limón (com uma dedicatória às vidas “trans” e em defesa da liberdade de cada um decidir sobre o seu corpo), Dominique Fils-Aimé, Maya Kamaty (no seu caso, sobretudo pelo direito a uma mulher poder vestir-se sem ter de ser percorrida por olhares indisfarçados) e Daymé Arocena, todas transportariam esse apelo universal, chegado de Angola, Espanha, Canadá, Ilha Reunião e Cuba, respectivamente.