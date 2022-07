Finanças perdoaram dívida de um milhão de euros contrariando decisão do director-geral

Durante uma década acumularam-se multas, juros e uma indemnização por pagar. Apesar desse pagamento ser condição para evitar o despejo de um imóvel do Estado ordenado cinco anos antes, ele nunca foi feito. Mas tudo se resolveu, sem despejo nem pagamento, por pressão do partido então no Governo e sem que o perdão concedido alguma vez tenha sido assumido e fundamentado.