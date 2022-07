Integridade organizacional: fatores de risco e oportunidades para a oferta formativa

Associação All4Integrity promoveu auscultação de gestores, académicos e personalidades de diversos sectores sobre o que é preciso fazer para ajudar as organizações a adoptarem e induzirem comportamentos íntegros.

Numa altura em que a luta contra a corrupção ganha novas formas, nomeadamente com a transposição para a ordem jurídica nacional da diretiva europeia “Whistleblower”, colocam-se duas questões importantes às organizações com atividade em Portugal. Quais são os mais importantes fatores de risco para a integridade organizacional? Quais são os temas relacionados com integridade organizacional menos explorados?