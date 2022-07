Comunidade cigana em Vila Verde entrega-se às piruetas do breakdance

João celebra o seu décimo primeiro aniversário e isso é motivo para festa rija numa das áreas residenciais da vasta comunidade cigana do concelho de Vila Verde. Das imediações, chegaram dezenas de amigos e familiares para assinalarem o momento à volta de uma mesa montada no pátio da casa onde vive com a família. E uma celebração completa não se faz sem música. Mas já se ouve uma melodia com ritmo convidativo, por isso, é apenas uma questão de tempo até surgirem os primeiros passos de dança.

Numa altura em que as velas já foram sopradas pelo aniversariante e o bolo já foi cortado, dos altifalantes de um sistema de som sai uma base musical vincadamente conectada com as raízes dos convidados. As mulheres tomam a dianteira e avançam para uma pista de dança improvisada em coreografia que parece ter sido ensaiada ao longo de uma vida inteira. Para acentuar a batida usam-se as mãos, que batem palmas, qual metrónomo, sempre no tempo certo. Forma-se uma roda de pessoas e o centro é ocupado alternadamente por alguém que toma o lugar de protagonismo de forma a destacar os seus movimentos. Cada uma na sua vez, ninguém fica de fora do holofote.

Veja a reportagem completa.