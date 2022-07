Arquitecto José Carlos Bessa designado director do Departamento dos Bens Culturais da DGPC

O arquitecto José Carlos de Sousa Cardoso Bessa foi designado director de serviços do Departamento dos Bens Culturais da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), em regime de substituição, indica hoje um despacho publicado em Diário da República. Até agora, ocupava o cargo de chefe de Divisão de Salvaguarda do Património Arquitectónico, cuja comissão de serviço suspendeu nos termos legais.

A indicação do arquitecto para a nova função é justificada por evidenciar “o perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência profissional necessárias ao exercício do referido cargo”, acrescenta o documento oficial, assinado pelo director-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos.

Nascido em São Mamede Ribatua, Alijó, em 1968, José Carlos de Sousa Cardoso Bessa é licenciado em arquitectura (1992) e frequentou depois o mestrado em Cultura Arquitectónica Contemporânea e Construção da Sociedade Moderna na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Na administração pública central, Direcção-Geral do Património Cultural, foi chefe da Divisão de Salvaguarda do Património Arquitectónico e Arqueológico - Departamento de Bens Culturais, entre 2013 e 2020, e chefe da Divisão de Salvaguarda do Património Arquitectónico - Departamento de Bens Culturais, desde Janeiro de 2020. Foi membro do Conselho Coordenador da Avaliação da DGPC e membro da Comissão Redactora da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem - Direcção-Geral do Território. É também representante da DGPC no Projecto Reabilitar como Regra - Projecto ReR - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Na área da arquitectura, participou em exposições colectivas e tem projectos publicados no Jornal dos Arquitectos e pela Trienal de Arquitectura de Lisboa.