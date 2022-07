Seca assola Trás-os-Montes “e o pior é daqui para a frente”

Desde os 13 anos que Arsénio Moura da Eira anda para trás e para a frente com cabras e ovelhas agrupadas em rebanho. Hoje tem quase 60 anos, idade que lhe dá uma certa autoridade para fazer comparações. Antes, “elas espalhavam-se e comiam. Agora está tudo seco”, constata o pastor de chapéu na cabeça e t-shirt branca trilhada nas calças, encostado ao muro de pedra da principal rua de Soutelinho do Mezio, em Vila Pouca de Aguiar. A mulher, Maria de Fátima Moura da Eira, também ela com uma vida de pastoreio, confirma: “Temos os lameiros”, onde crescem os pastos, “todos sequinhos”.