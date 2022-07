Longe da Ucrânia, o Sri Lanka é o epicentro de uma crise global

A guerra na Ucrânia pode ainda dominar as manchetes internacionais. Contudo, um país longe do campo de batalha transformou-se numa espécie de exemplo fulcral do momento que atravessa o mundo. Durante meses, o Sri Lanka tem estado numa espiral de decadência económica: uma crise da dívida pública, agravada, primeiro, pelo preço da pandemia e depois pelas perturbações provocadas pela invasão russa da Ucrânia que, por sua vez, levou à escassez de alimentos, combustíveis, gás, medicamentos, dinheiro e outras mercadorias essenciais.