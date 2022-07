No colégio com a média mais alta, até nos feriados se preparam os exames

Pelo tipo de letra detecta-se rapidamente que as perguntas projectadas no quadro multimédia da sala 11 são de exame nacional. Os asteriscos colocados antes de algumas das questões situam a prova no tempo: é de um dos últimos dois anos quando, a propósito dos impactos da pandemia de covid-19 no sector educativo, o Instituto de Avaliação Educativa (Iave) introduziu questões de resposta opcional nas provas. Uma observação mais atenta permite perceber que se trata do enunciado de Biologia e Geologia da 1.ª fase de 2021. A prova de 2022 acontecia dali a dias.