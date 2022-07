Governo aprova novo Estatuto do SNS

Marta Temido e António Costa apresentam esta tarde no Infarmed o plano de investimentos previstos no PRR para o SNS e ainda a Lei de Saúde Mental.

O Governo aprovou esta quinta-feira o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta era a peça que faltava depois da aprovação da nova Lei de Bases da Saúde.

“É um momento aguardado há muito. Vale a pena recordar que o actual estatuto não corresponde às necessidades actuais dos serviços públicos de saúde porque passaram 30 anos da sua aprovação e muita coisa se alterou”, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, recordando que a ideia era proceder logo à regulamentação após a aprovação da Lei de Bases da Saúde, mas a pandemia e a crise política impediram esse avanço no imediato.

Esta tarde, a ministra da Saúde dá uma conferência de imprensa na qual vai apresentar o documento, assim como a Lei da Saúde Mental. Temido falará também sobre os investimentos previstos para a saúde no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Marta Temido tem dado grande ênfase à aprovação do Estatuto do SNS, apontando-o como sendo parte da solução para a melhoria da resposta do serviço público de saúde. Com especial destaque para a criação da direcção executiva do SNS que, segundo a ministra, permitirá uma melhor organização entre as várias entidades e serviços e assegurar a agilização da resposta em rede.

Esta questão foi salientada, no parlamento, no debate de urgência por causa das urgências obstétricas. “O novo estatuto do SNS tem a figura da direcção executiva destinada a melhorar a articulação e o funcionamento em rede da resposta. Para quem tanto criticou este projecto, talvez tenha ficado explicado porque precisamos dela”, disse então Marta Temido.

O estatuto prevê igualmente o regime de dedicação plena, um regime voluntário, mas que seria acessível apenas a uma parte dos médicos. A proposta do Governo foi aprovada em Conselho de Ministro em Outubro de 2021, pouco antes da dissolução da Assembleia da República, e esteve em consulta pública. Segundo a proposta, previa-se que o regime de dedicação plena pudesse ser renovado de três em três anos, tendo em conta o cumprimento de objectivos acordos entre o profissional e a instituição. As condições financeiras são um dos temas em discussão com os sindicatos médicos.

Também esta quarta-feira, na discussão da moção de censura apresentada pelo Chega, o primeiro-ministro apontou o estatuto como uma das soluções. “[Sabemos] que o SNS precisa de mais organização, melhor gestão e mais incentivos para os profissionais de saúde, e é por isso que o Conselho de Ministros aprova amanhã [esta quinta-feira] o novo Estatuto do SNS”, afirmou o chefe de Governo, referindo que ali será definido o regime de dedicação plena e mecanismos de fixação de médicos em áreas carenciadas. “São 1240 milhões de euros a investir até 2026 com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência”, sublinhou.