Rui Taipa lança Carvalhal, primeiro tema de um novo EP gravado em quinteto, Showcase

Haverá quem o conheça desde o seu primeiro EP, Meia Dúzia de Histórias (2014) e quem só se tenha cruzado com o seu nome em finais de 2021, quando iniciou uma participação no concurso televisivo The Voice Portugal, na RTP, onde cantou desde Bruce Springsteen (Dancing in the dark) até aos Deolinda (Movimento Perpétuo Associativo). Rui Taipa, que desde o primeiro EP já gravou e lançou mais um álbum (Berro, 2017) e novo EP (Sala Calada, 2020), prepara-se agora para lançar um novo trabalho, também em formato EP, com sete temas gravados em quinteto. Showcase, assim se chama o novo disco, resulta da experiência com a gravação de Sala Calada, registado durante a pandemia e com, além dele (voz, guitarra acústica e harmónica), mais quatro músicos: Xavi Sousa (trombone), Catarina Rodrigues (teclas e coros), Gerson Pereira (baixo) e Pedro “Kurt” Rompante (bateria, percussões e coros). A experiência agradou-lhe e foi em quinteto, e com todos os músicos a tocar em simultâneo, como num palco, que gravou Showcase, a lançar na próxima semana. O tema que agora se revela, Carvalhal, serve de apresentação.

Nascido precisamente em Carvalhal, Freamunde (no município de Paços de Ferreira), Rui Taipa toca harmónica desde os 7 anos e guitarra desde os 15. Músico e hoje professor de música, licenciado em Música e Educação Musical, recebeu da avó materna como prenda uma harmónica de brinquedo, tinha ele 7 anos, o avô gostou de o ver tocar e emprestou-lhe uma verdadeira. Foi aí que começou a sua ligação à música, que manteve até hoje. Carvalhal, o tema agora em estreia, segundo o texto que o anuncia, “fala-nos da naturalidade que é deixarmos os nossos ninhos e o quanto nos culpamos (erradamente) por isso, tentando sempre justificar que continuamos fiéis à nossa essência, como se houvesse mal algum em perdermos pedaços de nós pelo caminho.” O quinteto que aqui toca é o mesmo com o qual Rui Taipa gravou Sala Calada e se tem apresentado em palco, dando novas sonoridades às suas canções.