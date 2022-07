Sem Limites ou Com Mazelas?

Uma tarefa a que dedico algum tempo e que me concede um especial prazer é a de mostrar e debater com os meus alunos alguns excertos de obras cinematográficas do género “ficção histórica”; não exatamente para aferir erros ou anacronismos mas para contextualizar diferentes perspetivas e olhares da História. Isto é, a forma como vemos a nossa e a alheia e como outros (nomeadamente asiáticos) o fazem em relação a nós próprios.