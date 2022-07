Polícia investiga ataque com explosivo em sede de partido de esquerda na Alemanha

A explosão numa sede do partido Die Linke (A Esquerda) na cidade de Oberhausen, no Vale do Ruhr, na Alemanha, foi um ataque intencional, segundo uma conclusão preliminar da polícia citada pela agência DPA. A explosão aconteceu às 3h20 da madrugada desta terça-feira, deixando as janelas partidas e causando ainda danos num cabeleireiro e numa agência de viagens.

O partido suspeita que se trate de um ataque da extrema-direita. Michael Risthaus, deputado do partido no conselho municipal, que mora perto da sede do partido e acordou com a força da explosão, diz que nas últimas semanas tinha havido várias cartas com ameaças da extrema-direita. “O meu medo é que isto tenha sido um aviso e que da próxima vez possam atingir também pessoas”, declarou.

O partido, o mais à esquerda no espectro político da Alemanha, é por vezes alvo de ataques da extrema-direita às suas sedes e os seus políticos ameaçados. Outro partido afectado é Os Verdes, cujas sedes são por vezes atacadas e cujos políticos como Cem Özdemir ou Claudia Roth estão sob protecção policial após receberem ameaças.

Os políticos ameaçados são muitas vezes protegidos apenas durante um curto período de tempo, porque não há meios para proteger todos, especialmente na política regional e local.

O perigo da extrema-direita ganhou uma nova dimensão com a morte do político local da CDU de Kassel Walter Lübcke, em 2019 – assassinado por um simpatizante da extrema-direita por causa do seu apoio à política de receber refugiados da então chanceler Angela Merkel.