Colapso de glaciar nos Alpes italianos faz seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e oito ficaram feridas, duas das quais em estado grave, depois de uma parte de um glaciar nos Alpes italianos ter colapsado, este domingo, escreve a Reuters citando as autoridades locais.

O colapso fez com que a neve, o gelo e as rochas atingissem os caminheiros e alpinistas que percorriam a rota de Punta Rocca, escreve o diário britânico The Guardian.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, a catástrofe ocorreu em Marmolada, na fronteira entre as regiões de Trentino Alto e Vêneto. O acidente terá sido provocado pelas altas temperaturas sentidas em Itália que atingiram os 10ºC no sábado, um valor muito acima da média para o cume da cordilheira montanhosa.

????#ITALIA | Las altas temperaturas pudieron ser la causa del desprendimiento de una parte del glaciar de la #Marmolada, en la cadena montañosa de los #Dolomitas, lo que provocó una avalancha. #RochexRB27 pic.twitter.com/h7iQNNAias — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 3, 2022

Os feridos foram encaminhados para os hospitais das cidades vizinhas, revelou o autarca da região de Veneto, Luca Zaia.

As operações de salvamento continuam, numa altura em que cerca de 15 pessoas estão desaparecidas. As buscas contam com a participação de cinco helicópteros e várias equipas cinotécnicas, mas altas temperaturas estão a dificultar as buscas por desaparecidos, escreve o mesmo jornal.