Nesta escola de Lisboa educa-se “gente pequena” a lutar contra o racismo

Num dia da semana, durante a manhã, ouve-se o toque da campainha ressoar pelos corredores da Escola Básica do Castelo. Entre risos e gestos de entusiasmo, os alunos do 4º ano estão sentados no chão à volta do mapa-mundo. Na quinta-feira passada, no último dia do ano lectivo, cada criança partilha com os colegas as origens da sua identidade étnica e cultural. Nesta escola primária, no centro de Lisboa, existem vários alunos que nasceram ou que têm ascendência em vários países espalhados pelo mundo.