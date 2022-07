Portugal feio

Foi publicado em Abril deste ano o livro ESPAÑA FEA, El caos urbano, el mayor fracasso da democracia, de Andrés Rubio. Rubio observa que a palavra “paisagem” não consta da Constituição espanhola. Na sua análise atribui aos fundadores da América o modelo do cataclismo espanhol. Nem Thomas Jefferson, proprietário de 600 escravos, nem os seguintes presidentes sulistas quiseram administração centralizada. Ao verificarem que as estradas entre estados não se encontravam nas fronteiras, preferiram entregar as infraestruturas a privados (estradas, caminhos de ferro, telégrafo, cidades)... O investigador lista os 7 perpetradores da calamidade paisagística em Espanha: Franco, Suárez, González, Aznar, Zapatero, Rajoy e Sanchez, e como todas as políticas e decisores foram capturados pela “perpétua conflitualidade Estado/Regiões” (Settis), a maior causa da destruição da paisagem.