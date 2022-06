Honda Civic acelera para uma nova vida em modo híbrido

À 11.ª geração e depois de quase 30 milhões de carros vendidos, o Civic chega à Europa exclusivamente com motor híbrido.

No ano em que sopra as 50 velas, o Honda Civic chega à sua 11.ª geração, depois de quase 30 milhões de unidades vendidas em mais de 150 países, e renasce com apenas uma motorização na Europa, híbrida, à semelhança, por exemplo, dos irmãos Jazz e HR-V.

A mecânica proposta assenta num motor de dois litros atmosférico a gasolina associado a um sistema eléctrico alimentado por uma bateria de 1,05 kWh. A potência combinada é de 184cv, apoiada num binário máximo de 315 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em bons 7,8 segundos sem que os consumos saiam prejudicados: a marca nipónica anuncia uma média em torno dos 4,6 l/100 km, o que lhe permite estimar uma média de emissões de CO2 de 108 g/km.

Visualmente, o Civic adquiriu um perfil coupé, que destaca a sua veia de desportivo, apresentando-se mais largo e mais baixo, o que potencia a sensação de se estar perante um automóvel desenhado para somar curvas. A forma como o automóvel se comportará também deverá ser influenciada pela inclusão de um novo modo de condução individual, em que caberá ao condutor configurar cada parâmetro ao seu gosto. Já o modo Sport passará a dispor de uma função que transformará artificialmente a “música” do motor.

No interior do habitáculo, a destacar uma pequena revolução, com a inclusão de um painel de instrumentação digital nos níveis mais equipados e um ecrã central, sobre o tablier, que concentra o sistema multimédia, de informação e navegação.

Entre as novidades, os assistentes cada vez mais comuns, como um sistema de cruise control adaptativo capaz de operar e guiar (quase) sozinho o carro.

O novo Civic deverá chegar ao mercado nacional no último trimestre do ano; para já, ainda não há preços.