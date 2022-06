João Farinha estreia nova versão de Maria Faia em homenagem a José Afonso e Fernando Machado Soares

Cinco anos após o lançamento e apresentação em vários palcos do disco Sim, com os Fado ao Centro, o cantor de Coimbra João Farinha anuncia um disco a solo para Setembro (Ao Vivo) e estreia agora um dos temas desse disco, Maria Faia. Tema do cancioneiro popular da aldeia raiana de Malpica do Tejo, Maria Faia foi gravada por José Afonso no álbum Traz Outro Amigo Também, de 1970, sendo mais tarde regravada Fernando Machado Soares, outro nome ligado ao fado ou canção de Coimbra. É em homenagem a estes dois cantores que João Farinha decidiu fazer uma versão sua, em três tons, cantando-a ao vivo (assim foi captada para este videoclipe) juntamente com os músicos Hugo Gamboias (guitarra portuguesa), Diogo Passos (viola), José Rebola (guitarra eléctrica), Ricardo Mingatos (percussão) e Ricardo Melo (baixo).

No comunicado que anuncia o single e o álbum (com data de lançamento prevista para 26 de Setembro), diz João Farinha: “Há muito que queria interpretar Maria Faia e quando decidi levar o tema a concerto tive que me aperceber em que tom o poderia cantar. Qual não foi o meu espanto quando percebemos que poderia ser tocado em 3 tons distintos ganhando sempre nuances alternativas. Fiz o repto de tocarmos cada uma das quadras num tom diferente, em crescendo. Gostámos tanto do resultado, que agora é tema obrigatório em qualquer dos meus concertos!”